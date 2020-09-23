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Protesters to gather in downtown Sacramento for Breonna Taylor

Video Credit: KTXL - Duration: 01:14s - Published
Protesters to gather in downtown Sacramento for Breonna Taylor
Rowena Shaddox reports

SHOWING US NOW LIVE WITH THEVERY LATEST FROM DOWNTOWNSACRAMENTO.

WELL.WELL THEY CAN ERIC WE AREHERE AT THE HEART OF DOWNTOWNJUST ACROSS THE STREET FROMCITY HALL AND KITTY CORNER TOCESAR CHAVEZ PARK NOW INMONTHS PAST WE HAVE SEEN THISPARK PACKED WITH WE BELIEVETHAT THERE IS A PROTEST THATIS SCHEDULED LATER ON TONIGHT,BUT AS YOU CAN SEE IT'S PRETTYMUCH EMPTY NOW JUST ACROSS THESTREET FROM THE PARK IS CITYHALL IN ABOUT A HALF AN HOURAGO WE SAW SACRAMENTO, POLICEOFFICERS SETTING UP BARRICADESIN PREPARATION FOR WHATEVERREALLY MAY HAPPEN LATER ONTHIS EVENING.

WE DID HAVE ANOPPORTUNITY TO CATCH UP WITHTHE FOUNDER OF IMPACT THAT'S ALOCAL NONPROFIT THAT FIGHTSFOR SOCIAL JUSTICE FOREVERYONE NOT JUST MINORITIESBUT FOR DISABLED PEOPLE FORTHE MENTALLY CHALLENGED.

SHEREACTED TO THE GRAND JURY'SDECISION EARLIER TODAY ONBRIANA TAYLOR'S CASE TAKE ALISTEN.THE FACTS AS WE ALL KNOWTHEM AS THAT THEY FIRED INTO AHOME NOT KNOWING WHO WASBEHIND THOSE WALLS AND THEYKILLED SOMEONE THAT WAS LAYINGIN HER BED, SLEET.

THAT'S WHATWE SHOULD TALK ABOUT.SO GUYS YOU CAN SEE JUST ACOUPLE OF PEOPLE MILLINGAROUND BUT NOBODY HERE AS FARAS ANY KIND OF ORGANIZEDPROTESTERS YET, BUT WE WILL BEKEEPING AN EYE ON THAT ANDBRING YOU THE VERY LATESTREPORTING LIVE FROM DOWNTOWNSACRAMENTO.

ROWENA SHADDOX FOX40 NEWS WELL, THANK




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