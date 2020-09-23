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COVID-19 cases in SWFL schools 9/25

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:24s - Published
COVID-19 cases in SWFL schools 9/25
These are the most current cases of COVID-19 in schools in Southwest Florida.

THE FACILITIES HAVE BEENSANITIZED AND CONTACT TRACING ISUNDERWAY.THE LEE COUNTY SCHOOL DISTRICTIS REPORTING FIVE NEW POSITIVECORONAVIRUS CASES.WE HAVE A LIST OF THE SCHOOLS ONYOUR SCREEN.THE DISTRICT DOES NOT SAY IF THEPOSITIVE CASES ARE STUDENTS ORSTAFF MEMBERS.ONE OF THE CASES IS IN THETRANSPORTATION DEPARTMENT...ATTHE BUS COMPOUND IN LEHIGH




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