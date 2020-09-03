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Monday 4 p.m. COVID-19 update

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CAN HELP POLICE, CALL THE CRIMESTOPPERS TIPS HOTLINE AT816-474-TIPS.HALEY: THE STATE OF KANSASRELEASING NEW CORONAVIRUS CASESTODAY AND IT’S SEEING A MAJORJUMP.SINCE LAST WEEK MORE THAN TWOTHOUSAND CASES HAVE BEENREPORTED.MEANTIME THE STATE OF MISSOURIIS CHANGING THE WAY IT REPORTSCASES.NEW NUMBERS WON’T BE AVAILABLEUNTIL TOMORROWTHE STATE OF MISSOURI IS ONCEAGAIN REPORTING A RECORD HIGHNUMBER OF HOSPITALIZATIONSTHOUGHTHERE WERE MORE THAN 1100PATIENTS HOSPITALIZED ACROSS THESTATE SUNDAY.THAT’S THE HIGHEST NUMBER WE’VESEEN SINCE THE START OF THEPANDEMIC.IT WAS THE THIRD STRAIGHT DAYMISSOURI LOGGED A RECORD NUMBER.EVEN WITH THE NUMBER OF COVICASES RISING, PLANS FOR A FALLFESTIVAL OUTSIDE THE GOVERNOR’SMANSION IN JEFFERSON CITY ARESTILL UNDERWAY.THE THIRD ANNUAL PARSON FAMILYFALL FEST IS SCHEDULED FORSATURDAY.IT COMES JUST DAYS AFTERGOVERNOR PARSON AND HIS WIFETESTED POSITIVE FOR THE VIRUTERESA PARSON HAS HAD MILDSYMPTOMS AND IS ENDING HERQUARANTINE TODAYTHE GOVERNOR IS AS




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