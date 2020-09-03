Dr. Jill Biden visits Waukesha
AND FOR MORE NEWS AND NUMBERSRELATED TO THE PANDEMIC.ELECTION DAY IS NEAR.MARY JOE WAS THERE AS THE FORMERSECOND LAD VISITED THE COUNTY.THERE ARE TRUMP YARD SIGNS.THERE IS SIMPLY TOO MUCH ATSTAKE TO BE ON THE SIDELINES.SHE REENFORCED HER SUPPORT FORJOE BIDEN.THAT LED JILL BIDEN TO TELLA STORY OF HERSISTER.THEY ARE BUILDING ON THE AC A.SHE TRAMPED FORA GET-OUT-THE-VOTE EVENT.SHE SAID HER HUSBAND WOULD BRINGSTABILITY.WE NEED LEADERSHIP WORTHY OFALLFUL OUR NATION AND YOU.JOE HAS A PLAN TO RECOVER.THE SECOND VISIT TO WISCONSINWERE WITH A SMALLER GROUP.AND THIS IS TMJ FOUR NEWS.