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Tuesday 5:15 a.m. forecast

Video Credit: 7News - The Denver Channel - Duration: 02:12s - Published
Tuesday 5:15 a.m. forecast
We'll be warmer today with highs just a bit cooler than 80 degrees.

WE HAVE SEEN.YEAH.IT WILL.A REALLY NICE CHANGE.FINALLY FEELING LIKE THE SEASONTHAT WE'RE IN.LAST WEEK WAS WARM.HIGHS IN THE 90s.NOW A NICE CHANGE.THIS MORNING TAKE A LOOK AT HOWCOLD IT IS THROUGH THE HIGHCOUNTRY.BERTHOUD PASS, GRANBY COMING INAT THE 20s.HERE IN TOWN 30s AND 40s.CHILLY BUT NOT QUITE AS COLD ASWHAT WE SAW YESTERDAY MORNINGWHEN MOST CITIES WERE IN THE30s.RIGHT NOW 48 IN DENVER.UNDER A MOSTLY SUNNY SKY.IT IS A BEAUTIFUL START TO THEDAY AND A REALLY GORGEOUSAFTERNOON IN STORE.TAKE A LOOK AT THE WARMUP.A LOT FASTER THIS MORNING.IN THE MID 60s BY 10:00.MID 70s BY LUNCH AND HIGHS TODAYAROUND 80.WARMER.GOOD 10 TO 15 DEGREES WARMERTHAN YESTERDAY WITH A LOT OFSUNSHINE THIS WEEK.IT'S GOING TO BE DRY FROM TODAYTHROUGH THE COMING WEEKEND.WE'RE TRACKING A WEAK COLD FRONTON THURSDAY AND A DRY SYSTEM.NOT EXPECTING ANY PRECIPITATIONFROM IT.SKIES CLEAR.ON FUTURECAST THAT WARMUP WHICHBY 12:00 PUTS US IN THE LOW TOMID 70s.50s IN THE MOUNTAINS BYLUNCHTIME.HIGHS AROUND 80 IN DENVER.HIGHLANDS RANCH, PLATTEVILLE ANDGREELEY AROUND 80 TO 82.WITH MORE 60s AND 70s IN THEMOUNTAINS.EVERYBODY IS SEEING A WARMUPSTATEWIDE.TOMORROW MORNING NOT NEARLY ASCOLD.40s AND 50s AND TOMORROWAFTERNOON HIGHS IN THE MID 70s.WE HAVE GOT DENVER ABOUT 77.OUR SUPER SEVEN-DAY.77 TOMORROW.A BEAUTIFUL DAY.THURSDAY SLIGHTLY COOLER.THE BRONCOS ARE IN JERSEY ATMETLIFE STADIUM.A LOOK AT THE FORECAST FOR THEMFOR OUR TEAM.SHOULD BE BY KICKOFF IN THE 60sUNDER A MOSTLY SUNNY SKY ANDTEMPERATURES WILL DROP INTO THE60s.GOOD FOOTBALL WEATHER FOR THEM.HEADING INTO THE WEEKEND LOW TOUP




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