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Jackson County Prosecutor’s office reviewing arrest of pregnant woman

Video Credit: KMBC - Duration: 00:34s - Published
Jackson County Prosecutor’s office reviewing arrest of pregnant woman
Jackson County Prosecutor’s office reviewing arrest of pregnant woman

MARTIN.THANK YOU SO MUCH.WELL CAN’T CITY, MISSOURI MAYORQUINTON LUCAS IS ASKING FORINPUT ON HOW TO CREATE A SAFERCOMMUNITY NEIGHBORS COULD ASKTHEIR OWN QUESTIONS AT A VIRTUALTOWN HALL WEDNESDAY.BUILDING BETTER COMMUNITYRELATIONS WITH OUR POLICE ANDMAKING SURE THAT WE WORK EACHDAY TO HAVE BROADER COMMUNITY.TRUST IS KEY TO ACTUALLY SOLVINGVIOLENT CRIMES.MATT LUCAS ALSO RESPONDED TO THEONGOING PROTESTS OVER AN OFFICERPUTTING HIS KNEE ON A PREGNANTWOMAN’S BACK DURING AN ARREST.YOU SEE HERE.HE SAYS KCPD AND IN THE JACKSONCOUNTY PROSECUTOR’S OFFICE AREINVESTIGATING IT WILL PROVI




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