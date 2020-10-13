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California attorney general, secretary of state continue investigation into state GOP's unofficial ballot boxes

Video Credit: KTXL - Duration: 01:13s - Published
California attorney general, secretary of state continue investigation into state GOP's unofficial ballot boxes
Ashley Zavala reports

THAT CONTROVERSY BEEN TALKINGABOUT THIS WEEK THE GOPUNAUTHORIZED BALLOT BOX US.THE INTEGRITY ANDCONFIDENCE.

HERE INCALIFORNIA.

IT'S COME OFF THESTATE ATTORNEY GENERAL ANDSECRETARY OF STATE SAY THEINVESTIGATION CONTINUES INTOTHE CALIFORNIA GOPUNAUTHORIZED BALLOT BOXES, THEDEMOCRATIC LEADERS SAID FRIDAYSUBPOENAS HAVE BEEN ISSUED ANDDISCUSSIONS WITH THE PARTY AREONGOING EARLIER THIS WEEK SENTA CEASE AND DESIST ORDER FORBOXES, THEY SAY VIOLATED STATELAW THE REPUBLICAN PARTY SAIDIT WOULD NOT COMPLY DESPITETHEIR RHETORIC IN THE YOU KNOWTHE REPUBLICAN PARTY HAS ANEED TO DO IS TO NO LONGERDEPLOYMENTS IS ON STAFF ANDSECURED AN OFFICIAL ANDUNAUTHORIZED BALLOT DROP BOXESBUT THE CALIFORNIA REPUBLICANPARTY SAYS IT'S MADE NOCONCESSION TO THE DEMOCRATICLEADERS CLAIMING THEY ONLYREQUESTED INFORMATION NOWTHEY'RE DANGLING YOU WANT TODO ANYTHING TO CONFUSE VOTERSAND OUR SUPPORTERS.DESPITE OUR EFFORTS TOCRIMINAL.WELL THE DEMOCRATIC LEADERSSAY THEY'LL CONTINUECOLLECTING INFORMATIONREPUBLICANS SAY THEY'LLCONTINUE USING THE BOXES HOWMANY BOXES ALL OF THEIRLOCATIONS AND HOW MANY BALLOTSTHEY'VE COLLECTED IS STILL




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