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Kansas City, Kansas elementary school returns to in-person classes after COVID-19 outbreak

Video Credit: KMBC - Duration: 00:55s - Published
Kansas City, Kansas elementary school returns to in-person classes after COVID-19 outbreak

Kansas City, Kansas elementary school returns to in-person classes after COVID-19 outbreak

Kansas City, Kansas elementary school returns to in-person classes after COVID-19 outbreak

TESTED POSITIVE FOR COVID-19HERE AT OAK GROVE ELEMENTARY INALL TEN WERE CONNECTED IN SOMEWAY EITHER THROUGH COMMONEXPOSURES OR THEY WERE IN THESAME CLASSROOMS TOGETHER HAD THESAME TEACHER.SO OAK GROVE RETURN TO ALLONLINE INSTRUCTION, OCTOBER 9THIS MORE THAN A HUNDRED STUDENTSWERE EXPOSED TO THE VIRUS THESCHOOL COMING TO THAT NUMBERTHROUGH CONTACT TRACING A TRAMIN CONJUNCTION WITH THE UNIFIEDGOVERNMENT’S PUBLIC HEALTHSTAFF, WHICH ALSO SET UP ACOVID-19 TEST.SITE IN THE SCHOOL NOW AFTER ALLTHAT TODAY WILL MARK THE 14THDAY SINCE THE LAST KNOWNEXPOSURE TO THE VIRUS HERE.THAT WAS THE NECESSARY THRESHOLDTHE BRING THE STUDENTS BACK TOCLASS YEAR THE STUDENTS THAT ARECOMING BACK.WELL, THEY’RE DIVIDED INTO TWOGROUPS ONE GROUP.HEY, THE OTHER ONE WILL BETOMORROW IN THE THEY ALTER NIGHTTHOSE STUDENTS WILL NOTICE THATIN SOME OF THE ROOMS HAVE BEENRESTRUCTUR




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