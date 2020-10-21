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Trump, Biden make final push for Florida voters as election nears

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:29s - Published
Trump, Biden make final push for Florida voters as election nears

Trump, Biden make final push for Florida voters as election nears

Both President Donald Trump and former Vice President Joe Biden are making their final pitches to voters with the election less than two weeks away.

SHOULD WIN THE PRESIDENCY...AND IT ALL COULD DEPEND ONFLORIDA VOTERS... WPTVNEWSCHANNEL FIVE'S MATTSCZESNY EXPLAINS -AT THE LIBRBARY ALONG SUMMITBOULEVARDÃAMADO VASQUEZ WASGOING TO VOTEÃA RIGHT HETAKES SERIOUSLYÃCOMING HEREFROM THE DOMINICAN REPUBLICANÃAND ALSO BECAUSE HE KNOWSVOTING IS IMPORTANT HERE &144304“THEY FEEL THIS COULDBE A SWING STAT” HE IS RIGHTÃAND THE PROOF IS HOW THECAMPAIGNS SEEM TO BE VERYFOCUSED NOW ON FLORIDA.

0057“TYPICALLY, IN NATIONALELECTIONS IT MAY BE A DECIDINGSTATE THIS YEAR AND WETREATING IT THAT WAY” STEVECORTES IS A SENIOR ADVISOR THEPRESIDENT TRUMPCONGRESSMAN TED DEUTCHÃGAVEUS THE PERSPECTIVE FROM THEBIDEN CAMPAIGNÃ325“FLORIDAIS ALWAYS CLOSE AND THAT WILLBE THE CASE AGAIN THATSO MUCH ATTENTION HERE” ANDCOMING OFF THURSDAY NIGHTDEBATEÃBOTH CAMPAIGNS STHEY NEED TO REACH OUT TOFLORIDANSÃIN THE CLOSINGDAYSÃ301 FLORIDA IS SOCRITICAL ITS OBVIOUSLY A LARGESTATE AND ITTHIN IT LEANS VERY SLIGHTLYRED BUT ITS CLEARLY A SWINGSTATE ONE WEASSUME WE NEED TO WIN 256BARACK OBAMA IS GOING TO BEDOWN HERE I EXPECT WEVP BIDEN AND SENATOR HARRISONE OR BOTH OF THEM OVER THECOURSE OF THE LAST WEEK OF TCAMPAIGN AND THE TIGHT POLLSAND 29 ELECTORAL VOTES SEEMASSURE THE CAMPAIGNS WILL KEEPCOMING BACK.

IN WPB.

MS, WPTVNC 5AND WPTV IS YOUR HOME FORDECISION 2020.

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