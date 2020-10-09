McGuffey, Deters win Hamilton County sheriff, prosecutor
McGuffey, Deters win Hamilton County sheriff, prosecutor
Charmaine McGuffey beat Bruce Hoffbauer in the race for Hamilton County sheriff, and Joe Deters edged Fanon Rucker for prosecutor.
THERE ARE ALSO WINNERS THISMORNING IN TWO HOTLY CONTESTEDRACES IN HAMILTONCOUNTY.WCPO 9 NEWS REPORTERWHITNEY MILLER IS TRACKING THEVOTES FOR HAMILTON COUNTYSHERIFF ... AND PROSECUTOR ...BOTH CALLED LATE OVERNIGHT.GOOD MORNING WHITNEY.THE RACE FOR HAMILTON COUNTYSHERIFF PITTED A PAIR OF LONG-TIME LAW ENFORCEMENT OFFICERSAGAINST EACH OTHER...BUT INTHE END... VOTERS WENT WITHDEMOCRAT CHARMAINE MCGUFFEYOVER REPUBLICAN BRUCEHOFFBAUER.HERE'S A LOOK AT THE RESULTS.MCGUFFEY NARROWLY EDGED OUTHOFFBAUER... 52-PERCENT TO 48.MCGUFFEY REPLACES SHERIFF JIMNEIL... A FELLOW DEMOCRAT...WHO LOST HIS PRIMARY ELECTIONTO THE FORMER JAIL COMMANDER.MCGUFFEY... WHO SPENT HER33-YEAR CAREER WORKING WITHINTHE HAMILTON COUNTY SHERIFF'SOFFICE... IS THE COUNTY'SFIRST OPENLY GAY SHERIFF.DURING OUR WCPO 9 NEWSSHERIFF'S DEBATE... MCGUFFEYCRITICIZED THE "DEFUND THEPOLICE" MOVEMENT... BUT SAIDSHE IS OPEN TO REFORMING THECRIMINAL JUSTICE SYSTEM ANDFUNDING MENTAL HEALTH ANDSOCIAL SERVICES.MEANWHILE... ANOTHER CLOSELYWATCHED RACE IN HAMILTONCOUNTY... THE RACE FORPROSECUTOR.AND REPUBLICANINCUMBENT JOE DETERS áHASáHELD ON TO HIS POSITION...NARROWLY DEFEATING DEMOCRATRETIRED MUNICIPAL COURT JUDGEFANON RUCKER.DETERS IS THE ONLY REPUBLICANTO WIN HIS ELECTION INHAMILTON COUNTY.AS FORMCGUFFEY... SHE'LL MAKE HERFIRST PUBLIC COMMENTS ASSHERIFF AT 10-30 THIS MORNING.LIVE AT THE HAMILTON COUNTYJUSTICE CENTER... WHITNEYMILLER... WCPO 9 NEWS.