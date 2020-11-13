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Recount over. Joe Biden wins the state of Georgia

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:26s - Published
Recount over. Joe Biden wins the state of Georgia

Recount over. Joe Biden wins the state of Georgia

Following a hand recount of ballots in Georgia, President-elect Joe Biden maintained a 12,000-vote lead over President Donald Trump.

CAMP IS GAINING ANOTHERVICTORY.

TODAY, GEORGIA PLANSTO CERTIFY ITS ELECTIONRESULTS AFTER A STATEWIDEAUDIT SHOWS BIDEN WON THESTATE.

HE CLAIMS THE VICTORYOVER PRESIDENT TRUMP BY12-THOUSAND VOTES.

A SLIGHTDROP FROM THE NEARLY 14-THOUSAND VOTES HE WASPREVIOUSLY LEADING BY.

DURINGTHE WEEK-LONG RECOUNT,OFFICIALS IN FOUR COUNTIESFOUND NEW BATCHES OF VOTESTHAT EITHER WERE NOT COUNTEDON ELECTION DAY OR NOTPROPERLY TRANSMITTED FORTALLYING




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