Recount over. Joe Biden wins the state of Georgia
Recount over. Joe Biden wins the state of Georgia
Following a hand recount of ballots in Georgia, President-elect Joe Biden maintained a 12,000-vote lead over President Donald Trump.
CAMP IS GAINING ANOTHERVICTORY.
TODAY, GEORGIA PLANSTO CERTIFY ITS ELECTIONRESULTS AFTER A STATEWIDEAUDIT SHOWS BIDEN WON THESTATE.
HE CLAIMS THE VICTORYOVER PRESIDENT TRUMP BY12-THOUSAND VOTES.
A SLIGHTDROP FROM THE NEARLY 14-THOUSAND VOTES HE WASPREVIOUSLY LEADING BY.
DURINGTHE WEEK-LONG RECOUNT,OFFICIALS IN FOUR COUNTIESFOUND NEW BATCHES OF VOTESTHAT EITHER WERE NOT COUNTEDON ELECTION DAY OR NOTPROPERLY TRANSMITTED FORTALLYING