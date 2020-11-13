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8 a.m. COVID-19 update

Video Credit: KMBC - Duration: 01:38s - Published
8 a.m. COVID-19 update
8 a.m. COVID-19 update

9 BACK TO YOU IN THE STUDIOJOHNNY.THANKS.WELL, AS OF MIDNIGHT NEWCOVID-19 RESTRICTIONS ARE INPLACE.AND THE CITY MISSOURI CAME HERE.I WAS BORN AUGUST IN JOINS USLIVE TO WALK US THROUGH THE NEWRULES TO TRY AND SLOW DOWN THESPREAD OF THE VIRUS MARTIN.GOOD MORNING.YEAH, GOOD MORNING ROB, YOU KNOWBARS AND TAVERNS USUALLY STAYOPEN.VERY LATE FACT, YOU LOOK IN THEWINDOW HERE AT COOPER’S INBROOKSIDE, YOU SEE THE NEON SIGNTHIS IS OPEN TILL 3:00 A.M.

WELLFOR THE FORESEEABLE FUTURE BARSAND TAVERNS IN KANSAS CITY GOINGTO HAVE TO CALL IT QUITS MUCHEARLIER THAN THAT RESTAURANTS TOBECAUSE UNDER THIS NEW COVID-19ORDER, KANSAS CITY, MISSOURIBARS AND RESTAURANTS MUST CLOSEBY 10 P.M.

AND CAN ONLY OPERATEAT 50% CAPACITY.NOT ONLY THAT FACE MASTER GOINGTO BE REQUIRED IN THERE UNLESSYOU’RE ACTIVELY EATING ORDRINKING GYMS AND FITNESS.ALSO LIMITED TO THAT 50%CAPACITY FACE MASK REQUIREDTHERE TOO.THERE’S ALSO A 10-PERSON LIMITFOR A PARTY OR GATHERING WHETHEROR NOT THOSE PARTIES AREGATHERINGS ARE INDOORS OROUTDOORS.SO WHAT DEFINES A GATHERING WELLTHE CITY SAYS IT CAN BESOMETHING AS FORMAL AS ACONCERT, BUT IT COULD ALSO BE ASINFORMAL AS A DINNER PARTY ANDKEEP THIS IN MIND WITH THEHOLIDAYS COMING UP HOLIDAYGATHERINGS WOULD FALL UNDER THISTUBE NOW RELIGIOUS SERVICES ARENOT NOT INCLUDED IN THIS ORDERBUT MASK WEARING AND SOCIALDISTANCING STRONGLY ENCOURAGEDAT THOSE RELIGIOUS SERVICES.NOW THE CITY’S PUT TOGETHER AFAIRLY COMPREHENSIVE LIST OFFREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUTTHIS NEW ORDER AND I HAVE A LINKTO THAT LIST OF FA Q’S ON MYTWITTER FEED AND MY KMBC 9 NEWSFACEBOOK PAGE REPORTING LIVEMARTIN AUGUSTINE KMBC 9 NEWS, ITHINK SO MUCH MARTIN.WELL MEANWHILE JACKSON ANDWYANDOTTE COUNTIES ARE ALSO NEWCOVID-19 RESTRICTIONS TODAY.GOT A FULL BREAKDOWN OF THERULES IN EACH COUNTY.JUST HEAD O




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