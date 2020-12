Confinement : les stations de sports d'hiver pourront-elles ouvrirent cet hiver ? Video Credit: Wibbitz Top Stories - Duration: 00:59s - Published 1 week ago Confinement : les stations de sports d'hiver pourront-elles ouvrirent cet hiver ? Confinement :, les stations de sports d'hiver pourront-elles ouvrir cet hiver ?. Emmanuel Macron annoncera de nouvelles mesures "allégées" ce mardi 24 novembre . Mais la question des stations de ski, qui représentent près de 10 milliards d'euros chaque année en France, reste en suspend. Le premier scénario que le gouvernement propose serait une fermeture simple de toutes les stations ou éventuellement une ouverture sans restaurants et bars. Mais une troisième option est préconisée par les acteurs du secteur : renforcer les mesures sanitaires au sein des stations. On va mettre en place des centres de dépistage avec des tests antigéniques. Il vaut mieux un petit peu de contraintes et bénéficier des grands espaces que pas de contraintes du tout et ne pas pouvoir ouvrir nos stations, Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne. Certaines stations en Suisse, en Italie ou en Espagne sont déjà ouvertes et le gouvernement souhaite se coordonner sur le plan européen avant de prendre sa décision 0

