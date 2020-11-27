Black Friday shopping at the Valley Plaza Mall
Black Friday shopping at the Valley Plaza Mall
Black Friday is underway and as 23ABC's Kristin Vartan shows us, people have already begun gathering at the Valley Plaza Mall in hopes of getting their shopping done.
23ABC'S KRISTIN VARTAN IS LIVEAT VALLEY PLAZA WITH MORE ONTHE PEOPLE WHO SHOWED UP EARLYTHIS MORNING..MIKE, HERE AT VALLEY PLAZA MALLTHERE ARE NO LINES QUITEYET, BUT CARS HAVE STARTED TOGATHER IN THE PARKING LOT.
ITSEEMS THAT PEOPLE ARE SOCIALDISTANCING ANDTRYING TO STAY WARM AS THEY WAITFOR DOORS TO OPEN RATHER THANGATHERING AND BRAVING THE COLD,AND MAN IS IT COLD OUTHERE!LINES COULD FORM A BIT LATER, ASVALLEY PLAZA OPENS AT 7AM,WHERE IN PAST YEARS MOST PLACESWILL OPEN AT MIDNIGHTFOR SHOPPERS.THE EARLIEST OPENINGS AT OTHERPOPUAR BLACK FRIDAYHAUNTS LIKE BEST BUY AND DICK'SSPORTING GOODS AT 5AM--WHICHMAY BE DUE TO THE GOVERNORNEWSOM'S CURFEW FROM10PM TO 5AM.BUT LIKE MANY EVENTS THIS YEAR,SOME KERN COUNTYRESIDENTS MAY FORGO THE IN-PERON SALES AND PARTICIPATEVIRTUALLY.
NERDWALLET'S HOLIDAYSHOPPINGREPORT SAYS THAT SHOPPINGIN-STORE THIS YEAR IS DOWN 37PERCENT FROM LAST YEAR.
THEYALSO REPOR THAT LESS THAN 32PERCENT OF HOLIDAY SOHPPERS PLANTO DO MOST OFTHEIR SHOPPING IN-STORE THISYEAR.
THAT TREND COULD CONTINUEINTO TODAY.WE'LL OF COURSE CONTINUE TOUPDATE YOU THROUGHOUT THEMORNING ON THE LINES ORLACKTHEREOF THIS YEAR.
BACKTO YOU GUYS AT THE STUDIO.JUST LIKE EVERYTHING ELSE IN2020 ... THIS YEAR THE