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Moderna vaccine 94 percent effective, company says

Video Credit: WCVB - Duration: 00:49s - Published
Moderna vaccine 94 percent effective, company says

Moderna vaccine 94 percent effective, company says

Cambridge-based Moderna is asking for FDA authorization for its COVID-19 vaccine.

SWEATPANTS.CONTACT POLICE IF YOU SEE ORRECOGNIZE HIM.AN UPDATE IN THE BALLAD AGAINSTCOVID-19.ANTOINETTE: BUT DARREN A INTENDSTO APPLY TO THE FOOD AND DRUGADMINISTRATION FOR EMERGENCYAUTHORIZATION OF ITS COVID-19VACCINE.THE COMPANY WILL ASK THE FDA TOREVIEW AN EXPANDED DATA SETSHOWING THE VACCINE IS 94%EFFECTIVE AT PREVENTED --PREVENTING COVID-19 AND 100%EFFECTIVE AT PREVENTING SEVERECASES.MODERNA WILL BECOME THE SECONDCOMPANY TO APPLY TO THE FDA FOREMERGENCY USE AUTHORIZATION FORCORONAVIRUS VACCINE.PFIZER APPLIED ON NOVEMBER 20WITH DATA SHOWING SIMILARLY HIGHEFFECTIVENESS.THE FDA WILL MEET WITH ITSADVISORY COMMITTEE IN DE




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