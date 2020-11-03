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COVID has cruise lines docked

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:46s - Published
COVID has cruise lines docked
Coronavirus has docked most cruise lines into next year.

A YOUNG CANCER THANKS FORSTAYING WITH FOX 4 NEWS AT 6-30.I’M JANE MONREAL.

PATRICK IS OFFTONIGHT.DISNEY CRUISE LINES ISSUSPENDING ALL CRUISES THROUGHFEBRUARY... AS A RESULT OF THESPIKE IN COVID-19 CASES ANDDEATHS.THIS INCLUDES THE DISNEY WONDER,DREAM, AND FANTASY LINES.ANYONE WHO HAS ALREADY PURCHASEDTICKETS WILL GET THE CHOICE OFGETTING A CRUISE CREDIT... OR AREFUND.SOME BUSINESS TRAVELERS WILL NOTBE FORCED TO FOLLOW QUARANTINERULES IN THE UNITED KINGDOM.EXECUTIVES COMING TO THE U-K TOINVEST WILL BE EXEMPT FROM THE14 DAY SELF QUARANTINE MANDATE.EXECUTIVES MUST PROVIDEDOCUMENTATION THEIR VISIT WILLCREATE OR PRESERVE AT LEAST 50JOBS.... PERFORMING




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