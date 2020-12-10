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Oxford police release bodycam video in connection with police shooting

Video Credit: WAPT - Duration: 00:48s - Published
Oxford police release bodycam video in connection with police shootingOxford police release bodycam video in connection with police shooting

CHANCE OF SHOWERS INTHE MISSISSIPPI BUREAOF INVESTIGATIONS IS NOWINVESTIGATING A DEADLYOFFICER-INVOLVEDSHOOTING IN OXFORDPOLICE RESPONDED TO ADOMESTIC DISTURBANCEWEDNESDAY NIGHT AT "THEMARK" APARTMENTS.INVESTIGATORS SAYOFFICERS WERE NEGOTIATINGWITH SOMEONE WHO ENDED UPPOINTING A GUN AT THEMPOLICE FIRED AND THEPERSON DIED AT THE SCENE.<"WHILE COMMUNICATIONSWERE ONGOING AT 9:50 P.M.MR. MILLER ABRUPTLY EXITEDTHE APARTMENT ONTO HISBALCONY.

HE BEGAN YELLINGAT THE OFFICERS ANDPOINTING HIS SHOTGUN ATTHEM, AT WHICH TIME, OUROFFICERS FIRED AT HIM."




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