First batch of COVID-19 vaccines to be distributed to local hospitals this week
IS LIVE AT THE STATE HEALTHDEPARTMENT WITH MORE ON THEVACCINES ARRIVAL.
FIRST UP IN THEVACCINATIONPROGRAM...FRONTLINEHEALTHCARE WORKERS ANDNURSING HOME RESIDENTS.WE SPOKE WITH A HEALTHOFFICIAL ABOUT THE IMPACTTHIS VACCINE WILL HAVE ONHIGH RISK COMMUNITIESAFTER MONTHS OFBATTLING COVID-19 , THEFIRST VACCINE IS APPROVEDAND HEADING TO HOSPITALSAROUND THE COUNTRY.<"WE HAVE A LONG WAY TO GO BUTTHIS IS THE BEGINNING OF THEEND AS BEST WE CAN TELL."