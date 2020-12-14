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First batch of COVID-19 vaccines to be distributed to local hospitals this week

Video Credit: WAPT - Duration: 01:57s - Published
First batch of COVID-19 vaccines to be distributed to local hospitals this weekFirst batch of COVID-19 vaccines to be distributed to local hospitals this week

IS LIVE AT THE STATE HEALTHDEPARTMENT WITH MORE ON THEVACCINES ARRIVAL.

FIRST UP IN THEVACCINATIONPROGRAM...FRONTLINEHEALTHCARE WORKERS ANDNURSING HOME RESIDENTS.WE SPOKE WITH A HEALTHOFFICIAL ABOUT THE IMPACTTHIS VACCINE WILL HAVE ONHIGH RISK COMMUNITIESAFTER MONTHS OFBATTLING COVID-19 , THEFIRST VACCINE IS APPROVEDAND HEADING TO HOSPITALSAROUND THE COUNTRY.<"WE HAVE A LONG WAY TO GO BUTTHIS IS THE BEGINNING OF THEEND AS BEST WE CAN TELL."




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