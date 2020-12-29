Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Tuesday 4 p.m. COVID-19 update

Video Credit: KMBC - Duration: 01:33s - Published
Tuesday 4 p.m. COVID-19 updateTuesday 4 p.m. COVID-19 update

BUILDING BECAUSE OF THE AGE ANDDETERIORATING STRUCTURE.BREAKING WITHIN THE LAST HOUR,THE STATE OF COLORADO HASDETECTED THE FIRST CASE OF THEMUTANT COVID-19 STRAIN IN THEU.S.IT IS A MAN IN HIS 20’S WITH NOHISTORY OF TRAVEL.IT IS THE SAME VARIANTDISCOVERED IN THE U.K.KAMALA HARRIS IS NOW VACCINATED.SHE AND HER HUSBAND RECEIVEDTHEIR FIRST DOSES THIS MORNING.SHE WANTED TO GET IT TO ASSURETHE PUBLIC THAT THE VACCINE ISSAFE.NEW THIS AFTERNOON, MITCHMCCONNELL HAS BLOCKED TWOSEPARATE ATTEMPTS TO PASS A BILLBOOSTING STIMULUS CHECKS FROM$600 TO $2,000.MCCONNELL SPEAKING ON THE SENATEFLOOR TODAY SAYS THE SENATE WILLINSTEAD WORK ON RESPONDING TOCONCERNS RAISED BY PRESIDENTTRUMP WHEN HE SIGNED THE BILLSUNDAY.THAT INCLUDES ELECTION-INTEGRITYMEASURES.LATE MONDAY, THE HOUSE NARROWLYPASSED A BILL INCREASING THEAMOUNT OF THE CHECKS.MEANTIME MISSOURI SENATOR JOSHHAWLEY TWEETED IN SUPPORT OF THEINCREASE TODAY.THE REPUBLICAN ALONG WITHDEMOCRAT BERNIE SANDERS HAS BEENPUSHING FOR THE $2000 CHECKS.HE SAYS IN PART WORKINGAMERICANS HAVE BORNE THE BRUNTOF THIS PANDEMIC.THEY DESERVE $2,000 IN COVIDRELIEF, A FRACTION OF WHAT THEBANKS AND BIG BUSINESSES GOT.HERE IS A LOOK THIS AFTERNOON ATWHERE THE POSITIVITY RATE STANDSIN BOTH KANSAS AND MISSOURI.BOTH STATES ARE HOLDING STEADYWITH MISSOURI JUST BELOW 17%.THE NUMBER IS LOWER IN KANSA




You Might Like

Related news from verified sources

COVID-19 Hospitalizations Shooting Up In US

The number of people hospitalized with coronavirus infection has jumped up to record high on Monday....
RTTNews - Published

Latest weekly Covid-19 rates for local authority areas in England

Here is Tuesday’s update of the latest Covid-19 case rates for every local authority area in...
Belfast Telegraph - Published

Coronavirus in California: An Update on Covid Stay-at-Home Orders

Tuesday: The announcement extending the orders could come today. Also: Vaccine updates, and a...
Upworthy - Published


Related videos from verified sources

Tuesday 10 p.m. COVID-19 update [Video]

Tuesday 10 p.m. COVID-19 update

Tuesday 10 p.m. COVID-19 update

Credit: KMBC     Duration: 05:09Published
Metro health department gets first shipment of Moderna's COVID-19 vaccine [Video]

Metro health department gets first shipment of Moderna's COVID-19 vaccine

Metro Public Health officials provided an update on the COVID-19 vaccine as the health department received its first shipment on Tuesday.

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 01:58Published
Tuesday 9 p.m. COVID-19 update [Video]

Tuesday 9 p.m. COVID-19 update

Tuesday 9 p.m. COVID-19 update

Credit: KMBC     Duration: 02:12Published