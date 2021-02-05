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Global Edition
Friday, February 5, 2021

Building for the future: Nathan Hale High School to launch construction program

Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2
Duration: 00:32s 0 shares 1 views
Building for the future: Nathan Hale High School to launch construction program
Building for the future: Nathan Hale High School to launch construction program
Building for the future: Nathan Hale High School to launch construction program

WORK.LOOK FOR IT ONLINE AT K-J-R-HDOT-COM.STUDENTS AT TULSA'S HALE HIGHSCHOOL WILL SOON HAVE A NEWOPPORTUNITY TO HELP BUILD THEIRFUTURES.THE SCHOOL IS ADDING A NEWCONSTRUCTION PROGRAM THIS FALL.T-P-S SAYS IT WILL BE A GREATCHANCE FOR STUDENTS TO BUILDCAREER-READY SKILLS AND EVENEARN INDUSTRY CERTIFICATIONS.DR. SHEILA RILEY, PRINCIPAL,NATHAN HALE HIGH SCHOOL: "MOSTFACILITIES ARE STRUGGLING TOFIND SKILLED LABOR AND SO ITHINK THIS WILL HELP OURSTUDENTS HAVE AN EDGE

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