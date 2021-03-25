Skip to main content
Global Edition
Thursday, April 1, 2021

In-person learning delay granted for dozens of schools districts

Credit: WCVB
Duration: 00:50s 0 shares 1 views
In-person learning delay granted for dozens of schools districts
In-person learning delay granted for dozens of schools districts

Massachusetts education officials have granted several school districts permission to delay their return to in-person learning.

IN PERSON LEARNING.THAT INCLUDES BOSTON, WHERE WEFIND THE EYEOPENER’S MATT REED.MATT: IT IS A THREE WEEK DELAYTHE APRIL 5 DEADLINE TORESUME FULL-TIME IN PERSONLEARNING FOR ELEMENTARY SCHOOLSTUDENTS.ALONG WI BOSTON, BROCKTON, ANDWORCESTER HAVE BEEN GRANTEDWAIVERS TO DELAY RETURNS.THOSE AMONG THE 74 THATREQUESTED DELAYS TO THECOMMISSIONERTHE BOSTON SUPERINTENDENT ISSTRESSING SHE WANTS TO GET KIDSBACK IN THE CLASSROOMSFULL-TIME.BRENDA CASSELLIUS TOLD PARENTSTHE DELAYS AIMED AT MAKING SUREALL SCHOOL BUILDINGS ARE COVIDSAY.THEY ARE ALSO WORKING ON THECITY TRANSPORTATION PLANTHE START DATE FOR K-8 STUDENTSIN BOSTON IS THE SAM DAY BOSTONIS PLANNING TO BRING KIDS BACK.WORCESTER IS EYEING A

Advertisement

Related news coverage

You might like

More coverage