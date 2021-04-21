Power knocked out on Haywood Road after untility pole crash

A power outage on a busy Greenville road Wednesday affected hundreds of customers and businesses, according to Duke Energy.
TOMORROW.WELL, DUKE POWER SAYS THAT 1,000OF ITS CUSTOMERS LOST POWER THISAFTERNOON.THIS HAPPENED IN THE HAYWOODROAD AREA.DUKE SAYS THAT A CAR HIT THISPOWER POLE ON BIRDLAND DRIVE ATAIRPORT ROAD.A TRACTOR-TRAILER WAS STUCKTHERE SINCE THE POWER LINES FELLACROSS IT MOST BUSINESSESRESTAURANTS AND HOMES IN THEAREA WERE WITHOUT POWER FORABOUT TWO HOURS, BUT ABOUT 100CUSTOMERS DID HAVE TO WAI