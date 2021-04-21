NAACP president speaks out after Chauvin verdict

Patrick Jackson, president of the NAACP discusses guilty Chauvin verdict
Patrick Jackson, president of the NAACP discusses guilty Chauvin verdict.
16 WAPT'S ERIN PICKENSGOT HIS REACTION TO THEVERDICT.3:59 4:06 (:07EP: DID YOU THINK IT WOULD GOTHIS WAY?DJ: I WASN'T HOLDING OUTHOPE IT WOULD GO EITHER WAY,I WAS BRACING FOR THOUTCOME AS WE FOCUDERRICK JOHNSON WAS INMINNESOTA AS THE JURY IN THEDEREK CHAUVIN MURDER TRIALDELIBERATED HIS FATE.JOHNSON SAYS COMING BACKWITH A GUILTY VERDICT ON THETHREE CHARGES AGAINSTCHAUVIN IS GOOD-- BUT THEWORK FOR CHANGE AND JUSTICECONTINUES.5:05 5:10 (:05"MY TEAM AND I TRAVELED TOTHE GEORGE FLOYD MEMORIAL.WE MET WITH MEMBERS OF THECOMMUNITY, WE MET WITH THEFAMILY.(((BUTT))5:41 5:48 (:07)"THE MOST BENEFICIAL PARTOF THAT TRIP WAS MEETINGWITH THE POLICE CHIEF, WHOIS OUTSTANDING AS HE MAKESTHE NECESSARY REFORMS."EP: JOHNSON SAYS THAT'S THEBEGINNING OF BUILDINGTRUST.9:06 9:14 (:08)"YOU BUILD TRUST BY HAVINGACCOUNTABILITY THATINDIVIDUALS SHOULD BEOPERATING ABOVE THE LAW."7:06 7:31 (:25EP: "WHAT DO YOU WANT TO SEELAW ENFORCEMENT INMISSISSIPPI LEARN FROMTHIS VERDICT AND CHANGE ASFAR AS POLICY ANDPROCEDURE, EVEN ON THESTATE LEVEL EVENDJ: "WE HAVE TO TRAIN ANDSUPPORT OFFICERS TODEESCALATE INCIDENTS.
ONEISSUE IS BEING PULLED OVERFOR A MISDEMEANOR CHARGE,AT BEST, SHOULD NOT BE ANINDICTMENT ON YOUR LIFE."EP: JOHNSON SAYS IT GOESBACK TO ACCOUNTABILITY.12:20 12:30 (:10)"AND IF WE GET BAD ACTORS, WEWILL BE ABLE TO HOLD THEMACCOUNTABLE AND WE CAN GETTHEM OUT OF THE SYSTEM SO
Patrick Jackson, president of the NAACP discusses guilty Chauvin verdict.
Former NAACP President and CEO Cornell Brooks explains how policing could fundamentally change after a jury found Derek Chauvin..