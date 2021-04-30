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Global Edition
Friday, April 30, 2021

Vice President Kamala Harris visits Cincinnati for infrastructure discussion Friday

Credit: WCPO Cincinnati
Duration: 05:00s 0 shares 2 views
Vice President Kamala Harris visits Cincinnati for infrastructure discussion Friday
Vice President Kamala Harris visits Cincinnati for infrastructure discussion Friday

Vice President Kamala Harris landed in Cincinnati Friday for a discussion at University of Cincinnati's 1819 Innovation Hub on new investments in infrastructure and public transit.

I think about good transitequals vibrantcommunitiesTODAY -- VICEPRESIDENT KAMALA HARRIS WAS INCINCINNATI TALKING ABOUTINVESTMENTS IN INFRASTRUCTUREAND PUBLIC TRANSIT.THANK YOU FOR JOINING US.I'MCRAIGMCKEE.AND I'M TANYA O'ROURKE...LIVE FIELD ANCHORING FROMCOVINGTON, NEAR THE BRENTSPENCE BRIDGE....BREAKING DOWNEVERYTHING YOU NEED TO KNOWABOUT THE VICE PRESIDENT'SVISIT.AIR FORCE TWO LANDED AT THECINCINNATI-NORTHERN KENTUCKYINTERNATIONAL AIRPORT JUSTBEFORE NOON...WHERE GOVERNORANDY BESHEAR GREETED HER.

AMOTORCADE THEN DROVE VICEPRESIDENT HARRIS TO THEUNIVERSITY OFMOTHEMOTORCADE DROVE VICE PRESIDKAMALA HARRIS TO INNOVATION HUBWHERE A ROUNDTABLE DISCUSSIONTOOK PLACE AND THE VICEPRESIDENT SPOKE ABOUT THE LINKBETWEEN ACCESSIBLE PUBLICTRANSPORTATION AND JOBS.

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