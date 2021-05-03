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Thursday, May 6, 2021

Restaurant Revitalization Fund opens

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:31s 0 shares 1 views
Restaurant Revitalization Fund opens
Restaurant Revitalization Fund opens

Registration for the Small Business Administration’s (SBA) Restaurant Revitalization Fund has now opened.

USE A KIDNEY DIALYSIS MACHINE,YOU SHOULD TALK TO YOUR DOCTORABOUT GETTING FILTER EQUIPMENT.THIS MORNING... THERE’S A NEWRESOURCE FOR RESTAURANT OWNERSTO GET SOME FINANCIALASSISTANCE..YOU CAN NOW APPLY FOR THERESTAURANT RESTORATION PROGRAM.THE SMALL BUSINESSADMINISTRATION’S NEARLYBILLION DOLLAR PROGRAM WILL TRYTO HELP FOOD SERVICE OWNERS.

TPROGRAM APPLICATIONS OPEN TODAY.YOU HAVE TO REGISTER YOURBUSINESS WITH THE S-B-A BEFOYOU CAN APPLY...YOU CAN DO THATTHROUGH THE WEBSITE ON YOURSCREEN RIGHT N

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Restaurant owners can apply for the Restaurant Revitalization fund to help them with loss that happened during the pandemic.