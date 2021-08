Ed Sheeran en a mis plein à la vue à son épouse en l’invitant à un dîner avec Beyoncé and JAY-Z

Ed Sheeran a impressionné sa future épouse, Cherry Seaborn...... en l'invitant à un dîner avec Jay-Z et Beyoncé!.Comme il l'a dévoilé au micro d'Apple Music 1, le chanteur jouait à New York, et Jay-Z et Beyoncé...... l'ont invité à dîner.Il avait en effet appris une chanson de Jay-Z pour un live de la BBC...... et le couple était venu le voir en concert!.C’était genre le lendemain de notre premier rencard.

Et elle était là avec mon amie Martha et ce mec, Foy Vance.

Alors on a été dîner et on a été dans ce bar et je me souviens qu’on se passait une guitare avec Foy.

Et je me souviens d’avoir joué Empire State of Mind.

On était cinq dans une pièce avec Jay-Z et Beyoncé, Ed Sheeran, sur Apple Music 1.J’avais appris «Empire State of Mind» pour un Live Lounge.

Et Jay-Z et Beyoncé sont venus à un concert que j’ai donné à Brooklyn.

Et ils m’ont dit, “Viens avec nous au restaurant après”.

Alors j’ai été à ce restaurant et mes potes étaient en ville, dont ma future épouse.

, Ed Sheeran, sur Apple Music 1.Depuis, Cherry Seaborn a épousé Ed Sheeran......et ils ont eu ensemble une petite fille...... prénommée Lyra!