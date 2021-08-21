Skip to main content
Global Edition
Saturday, August 21, 2021

Don’t take ivermectin bought at feed store to combat COVID-19

Credit: WAPT
Duration: 01:10s 0 shares 1 views
Don’t take ivermectin bought at feed store to combat COVID-19
Don’t take ivermectin bought at feed store to combat COVID-19
Don’t use animal drugs bought at feed store to prevent COVID-19, MSDH says

CLINTON WITH MORE ON THISDRUG AND WHAT ITS DOING TOPEOPLE..

PEOPLE ARE APPARENTLYTAKING A DRUG MEANT IN MT OSCASES FOR ANIMALS.AND TAKING TOO MUCH COULD BEDANGEROUS.THE MISSISSIPPI POISONCONTROL CENTERAY SS ABOUT70% OF THEIR RECENT CALLSARE FROM PEOPLE TAKINGIVERMECTIN.IVERMECTIN IS A COMMON DG RUUSED FOR ANIMALS THATFIGHTS INFECTIONTHIS CAN BE BOUGHT AT MOSTLIVESTOCK SUPPLY STORE S.THE DRUG IS FDA APPROVED FORHUMAN USE IN SMALLER DOSESLIKE TABLETS AND TOPICALOINTMENT S.DOCTOR DOBBS BROUGHT THEISSUE UP TS HIWEEK ANDEXPLAINS THAT NORMALLYWHEN DOCTORS USEIVERMECTIN FOR HUMAN USE ITIS A SINGLE DOSE.<"IT CAN BE DANGEROUS TO GETTHE WRONG DOSAGE OFSOMETHING THAT'S MEANT FORA HORSE OR AOW

Related news coverage

Advertisement