Wu, Essaibi George claim victory in Boston preliminary mayoral race

Two Boston City Councilors are claiming victory in Boston's preliminary mayoral election.
Two Boston City Councilors are claiming victory in Boston's preliminary mayoral election.
ESSAIBI GEORGE AND JENNIFER EGANIS LIVE WITH US.JENNIFER: MICHELLE WU WILL BEHERE AT THE FOREST HILL MTBASTATION LATER AND SHE WAS FIRSTTO TALK TOER H SUPPORTERS AFTERAN EARLY LEAD LAST NIGHT.MICHELLE: BOSTON IS IN A MOMENTOF INCREDIEBL OPPORTUNITY ANDIT'S ON OUR SHOULDERS TO STEP UPAND MEET THAT MOMENT AND WE KWNOWHAT'S POSSIBLE BECAUSE WE'VESEEN IT HAPPEN IN THIS CITYAGAIN AND AGA.JENNIFER: ANISA ESSAIBI GEORGECELEBRATING BEFE ORMIDNIGHT.ANIS BOSA:TONIANS DECEMBERRESULT AND REAL CHANGE ANDPROGRESS.I'LL BEHE T TEACHER AND MOTHERAND THE MAYOR TO GET IT NEDOJENNIFER: YOU HEARD THAT LINE INHER CAMPAIGND.
AESSAIBI GEORGE THE MOSTCONSERVATIVE OF THE TWO LOOKSFORWARD TO CAMPAIGNING AGAINSTWU IN THE WEEKS AHEAD AND SAIDEVERY VOTE NEEDS TO BE COUNTED.E ELECT