Plenty of deals on National Coffee Day

It's National Coffee Day and there are deals to be had for your caffeine fix!
Keys for Brewing the Best Coffee
September 29th is National Coffee Day. When it comes to coffee, not every cup is equal. Here is how to brew the best cup of joe.
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EYEOPENER’S MATT REED IS LIVE INWATERTOWN WITH THE DEALS THATARE BEING OFFERED TOY.DAGOOD MORNING, MATT.MATT: GOOD MORNING.WE HAVE A 24-HOUR DUNKIN DONUTSTHIS HAS BEEN BUSY ALL MORNING.THERE IS ALSO A STARBUCKS DOWNTHE ROAD.WE HAVE PLENTY OFOPTIONS.LET’S GIVE YOU A QUICK HISTORYLESSON, R FOTHOSE OF YOU WHO MAYNOT KNOW, THE FIRST DUNKIN SHOPOPENED IN 1950 IN QUINCY.FIVE YEARS LATER, THAT SHOPTURNED INTO A FRANCHISE.THE REST IS HISTORY.THE CANTON-BASED COMPANY HASMORE THAN 11,000 LOCATNSIOWORLDWIDE.DUNKIN SERVES MORE THAN 3MILLION CUSTOMERS EACH DAY.STARBUCKS STARTED IN SEATTLEBACK IN 1971.TODAY, STARBUCKS HAS MORE THAN30,000 STORES IN MORE THAN 80MARKETS AND HAS MADE TALL,GRANDE, AND VENTI PARTF OEVERYDAY VERNACULAR.WHY NOT GO WITH JUST SMALL,MEDIUM, AND LARGE?FOUNDER HOWARD SCHULTZAMUP CWITH THE IDEA AFTER VISITINGITALY IN 1983.HE BECAME, QUOTE, "CAPTIVATED"WITH ITALIAN COFFEE BARS AND THEROMANCE OF THE COFFEEEXPERIENCE.THERE ARDEE ALS TO BE HAD ONTHIS NATIONAL COFFEE DAY.STARBUCKS IS OFFERING EEFRCOFFEE IF YOU BRING A REUSABLEG.MUIT MUST BE CLEAN AND EMPTY.DUNKIN HAS A DEAL FOR MEMBERS OFITS FREE LOYALTY PROGRAM ONLY.DD PERKS MEMBERS CAN GET A FREMEDIUM HOT OR ICED COFFEE WITHANY PURCHASE TODAY.7-ELEVEN IS OFFERING CUSTOMERS AFREE COFFEE WITH THE PURCHASOFEA BAKED GOOD.PANERA BREAD IS DEDICANGTIHEHOLIDAY TO PARENTS ANDCAREGIVERS.
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