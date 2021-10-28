People Show October 20, 2021
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TONIGHT ON PEOPLE- HALLE BARRY, JENNIFER HUDSON, GAL GODOT...WE WERE ON THE 'ELLE WOMEN IN HOLLYWOOD' RED CARPET.

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