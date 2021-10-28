People Show October 20, 2021

TONIGHT ON PEOPLE- HALLE BARRY, JENNIFER HUDSON, GAL GODOT...WE WERE ON THE 'ELLE WOMEN IN HOLLYWOOD' RED CARPET.
PLUS, GWYNETH PALTROW TALKS LOVE AND SEX, AND KATIE COURIC CANDID ON THE LOSS OF HER LATE HUSBAND.
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TONIGHT ON PEOPLE... COULD ALEC BALDWIN BE CHARGED IN THE DEATH OF HALYNA HUTCHINS?WE HAVE WHAT THE DISTRICT ATTORNEY AND THE..
A massive brawl broke out at a dog show, of all places, in Miami, FL, on October 23. According to multiple reports, the incident..