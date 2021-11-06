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Global Edition
Saturday, November 6, 2021

FNF Week 10: Franklin v Catholic NI

Credit: KATC - Arcadiana
Duration: 00:37s 0 shares 1 views

FNF Week 10: Franklin v Catholic NI
FNF Week 10: Franklin v Catholic NI

500... HOSTINGFRANKLIN.

--- ZYLAN PERRY THROWSDOWNFIELD TO JAYSHAUN JOHNSON,THE PASS IS COMPLETE AND HE RUNSIT IN FOR A HORNETS TOUCHDOWN.SCORE 32-7.--- PERRY KEEPS IT AND THROWSDOWNFIELD AGAIN TO JOHNSON ANDIT'S INTERCEPTED BY JOSH COOPER,AND PANTHERS GAINPOSSESSION.

--- KK RENO KEEPSTHE BALL AND TAKES IT RIGHT UPTHE MIDDLE TO SCORE A TOUCHDOWNFOR CATHOLIC HIGH.

FRANKLIN40 CATHOLIC NI 13A-E-S BATTLE WEST ST.

MARY