FNF Week 10: Franklin v Catholic NI
Credit: KATC - ArcadianaDuration: 00:37s 0 shares 1 views
500... HOSTINGFRANKLIN.
--- ZYLAN PERRY THROWSDOWNFIELD TO JAYSHAUN JOHNSON,THE PASS IS COMPLETE AND HE RUNSIT IN FOR A HORNETS TOUCHDOWN.SCORE 32-7.--- PERRY KEEPS IT AND THROWSDOWNFIELD AGAIN TO JOHNSON ANDIT'S INTERCEPTED BY JOSH COOPER,AND PANTHERS GAINPOSSESSION.
--- KK RENO KEEPSTHE BALL AND TAKES IT RIGHT UPTHE MIDDLE TO SCORE A TOUCHDOWNFOR CATHOLIC HIGH.
FRANKLIN40 CATHOLIC NI 13A-E-S BATTLE WEST ST.
MARY