Maggie Rogers’s Guide to Short Hair and 6-Step Skin Care

Maggie Rogers shares her skin-care, makeup, and hair-care routines while reflecting on what beauty means to her.Director: Gabrielle ReichDirector of Photography: Josh HerzogEditors: Michael Suyeda, Brittany Taylor LewisAssociate Producer: Qieara LesesneProduction Manager: Kit FogartyProduction Coordinator: Ava KasharTalent Bookers: Phoebe Feinberg, Sergio KletnoyPost Production Supervisor: Marco GlinbizziPost Production Coordinator: Andrea FarrAssistant Editor:Filmed at: The William Vale