Raunda Wala Patta (Full video ) J-Sukh | Gurlez Akhtar | Shuristy mann | New punjabi song 2021

#punjabisong #punjabi #punjabisongs #punjab #punjabisinger #punjabistatus #sidhumoosewala #punjabimusic #pollywood #karanaujla #punjabiwedding #punjabisingers #punjabisuits #jatt #punjabimodel #punjabisuit #chandigarh #punjabiswag #love #tadka #punjabivideos #punjabimedia #punjabicouple #music #canada #babbumaan #amritsar #sardar #punjabistars #diljitdosanjh DISCLAIMER :- WHILE SHOOTING NO PERSON AND ANIMALS ARE HARMED , THIS VIDEO IS ONLY FOR ENTERTAINMENT PURPOSE , NO GRUDGES ARE SHOW #gurlezakhtar #newpunjabisong #sruishtymaan jsukh, rose records, western pendu, latest songs, raunda wala, punjabi songs, latest song, raunda wala patta, rose, records, gurlez akhtar new song, sruishty maan new song, modelling, punjabi models, videos, best 2021 songs, best latest songs, punjabi, punjab, hit songs, hit punjabi song, hits, maan, songs, raund, raunda, gangster, punjabi gaana, gurlez, best of gurlez akhtar songs, 2021 punjabi songs, tarsem jassar, nonyladhewali