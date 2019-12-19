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Pakistan Army violates ceasefire in J&K, 1 Jawan dead | Oneindia News

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Pakistan Army violates ceasefire in J&K, 1 Jawan dead | Oneindia News

Pakistan Army violates ceasefire in J&K, 1 Jawan dead | Oneindia News

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Khan RT @firstpost: Sources said some of the shells fired by #Pakistan landed in civilian areas, resulting in injuries to two civilians includin… 2 hours ago

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