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Kota: Infants death toll mounts to 104, Cong govt faces flak|OneIndia News

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Kota: Infants death toll mounts to 104, Cong govt faces flak|OneIndia News

Kota: Infants death toll mounts to 104, Cong govt faces flak|OneIndia News

PM MODI INAUGURATES 107TH INDIAN SCIENCE CONGRESS, INFANTS' DEATH IN KOTA: DEATH TOLL MOUNTS TO 104, CDS RAWAT ASKS FOR AIR DEFENCE COMMAND PLAN BY JUNE 30, AFTER KERALA GUV RUBBISHES RESOLUTION ON CAA, CONG HITS BACK, CONG SEVADAL STOKES CONTROVERSY WITH SARVARKAR BOOKLET, PENTAGON: TRUMP ORDERED KILLING OF IRAN REVOLUTIONARY GUARDS COMMANDER QASEM SOLEIMANI AND OTHER NEWS

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Ranjith Kumar TP RT @Oneindia: News At Noon | Kota: Infants death toll mounts to 104, Cong govt faces flak https://t.co/B9d8DWXgSe 8 minutes ago

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thandoratimes

Thand🌏ra Times #Kota infants death toll reaches 100 #KotaTragedy #KotaChildDeaths #Rajasthan #infant #death #children #babies R… https://t.co/WbgfycpHJH 46 minutes ago

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Vinay Kabadi Kota death toll 104 infants in 33 days, CM Ashok Gehlot praises himself says lowest in recent years… https://t.co/VBRP6sab3g 46 minutes ago

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Meowchick

Anne of Green Gables RT @PTI_News: 9 more infants die in last 2 days of December at #Kota hospital in Rajasthan, taking the death toll to 100 for the month: Off… 4 hours ago

sagaramrit21

Aᴍ₹ɪᴛ Sᴀɢᴀʀ 🇮🇳 RT @amritabhinder: “9 more deaths in Kota hospital, December toll rises to 100 At least nine more infants have died in last two days of D… 4 hours ago


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