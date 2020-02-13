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Two people dead after shooting in Caldwell

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 02:19s - Published < > Embed
Two people dead after shooting in Caldwell

Two people dead after shooting in Caldwell

Police say two people are dead, and three people, including a police officer, are injured after a shooting that took place late Thursday afternoon at an apartment complex in Caldwell.
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Two people dead after shooting in Caldwell

10:00...STARTS NOW."THANKS FOR JOININGSIX ON YOUR SIDE --I'M DON NELSON.OUR TOP STORY ATTEN... AN UPDATE TOA STORY WE FIRSTBROUGHT YOU ASBREAKING NEWSONLINE... AND IN OUR5 O-CLOCKBROADCAST...TWO PEOPLE AREDEAD AND THREEMORE WERE INJUREDAFTER A SHOOTING INA SENIOR CITIZENAPARTMENTCOMPLEX NEAR AWALMART ON TENTHAND USTICK INCALDWELL.SIX ON YOUR SIDE'SSTEVE DENT JOINSUS LIVE WITH THESCENE WITH MOREDETAILS.

STEVEDON AT 4:16 THISAFTERNOON THECALDWELL POLICEDEPARTMENTRESPONDED TO ANACTIVE SHOOTERSITUATION AT THISAPARTMENTCOMPLEX BEHIND ME.THE POLICE AREN'TPROVIDING MANYDETAILS AT THIS TIMEBUT WE DO KNOWTHAT TWO PEOPLEHAVE DIEDINCLUDING THESHOOTERACCORDING TO THEIDAHO STATE POLICE.THREE MORE WEREINJURED INCLUDING ACALDWELL POLICEOFFICER.WHEN WE ARRIVEDIT WAS A VERY ACTIVESCENE AND ITREMAINS AN ACTIVESCENE ASAUTHORITIESATTEMPT TO FIGUREOUT WHATHAPPENED.WE DO KNOW THEINJURED POLICEOFFICER GOT SENTTO THE HOSPITAL BUTIS EXPECTED TORECOVER WITHMINOR INJURIES.WE DON'T KNOW THESTATUS OF THEOTHER TWO PEOPLEWHO WERE INJURED.THIS HAS BECOME ACRITICAL INCIDENTTASK FORCE CASEWHICH MEANS FOURDIFFERENT AGENCIESINCLUDING THECRIME LABS FROMCANYON COUNTYCALDWELL NAMPAAND THE IDAHOSTATE POLICE AREWORKING TOGETHERTO SORT OUT THETRAGIC EVENTS THATHAPPENED HERE INCALDWELL."THIS IS OBVIOUSLY ATRAGEDY..A CALLTHAT COMES IN...SOI'D ASK THAT PEOPLEBE SENSITIVE TO THEFAMILIES OF WHAT ISGOING ON.

AGAIN ATRAGIC, TRAGICCALL AND WE AREJUST IN THEPRELIMINARY STATUSOF THATINVESTIGATION."RESIDENTS WHOLIVE IN THEPORTSTEWARTAPARTMENTS HAVENOT BEEN ABLE TORETURN TO THEIRHOMES AND CANYONCOUNTY SHERIFFKIERAN DONAHUETOLD US HE DOESN'TTHINK THEY WILL BEABLE TO TONIGHT.THE SHERIFF ALSOTOLD US IT'S ASTABLE SITUATIONAND THE PUBLIC ISN'TIN ANY DANGER BUTTHIS IS A DEVELOPINGSTORY AND WEEXPECT TO LEARNMORE DETAILSTOMORROW.WE WILL KEEP YOUUPDATED FOR NOWLIVE IN CALDWELLSTEVE DENT... 6 ONYOUR



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