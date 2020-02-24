Kansas City-area schools plan ahead in event of coronavirus

WHEN OUTBREAKS HIT --THERE IS LITTLE TIME TOREACT AND CONTAIN IT.THAT'S WHY SCHOOLDISTRICTS ACROSS THEMETRO ARE TAKINGACTION NOW.41 ACTION NEWS ANCHORCYNTHIA NEWSOMEEXPLAINS THE STEPSBEING TAKING.DESPITE NO CASES OFCORONAVIRUS INMISSOURI OR KANSAS --YOUR KIDS' SCHOOLDISTRICTS ARE NOTTAKING ANY CHANCES.SCHOOL LEADERS SAidTHEY ARE BEINGPROACTIVE -- ANDWORKING WITH HEALTHAGENCIES TO DEVELOPPLANS OF ACTION SHOULDCASES POP UP.THE LEAD NURSE IN THEHICKMAN MILLS DISTRICTSAYS THEY ARE INDAILY CONTACT WITH THEHEALTH DEPARTMENT ANDOTHER SCHOOLDISTRICTS.THE DISTRICT IS ALSOFOLLOWING C-D-CGUIDELINES.RIGHT NOW, THE FLU ISIMPACTING LOCALSTUDENTS AND SCHOOLDISTRICTS -- .THE HEAD NURSE SAYSTHE NUMBER OF FLUCASES THIS YEAR -- AREABOUT THE SAME ASPREVIOUS YEARS.AND THEIR GOAL TOPREVENT MORE CASES ---IS TO HELP PARENTSEDUCATE THEIR KIDS.DONNA CARROLL // LEAD NURSEAT HICKMAN MILLS"we encourage them to emphasizethe hand washing, coughing intothesleeve, telling your child notto sharedrinks with anyone and get theflushot, we've been very vigilantabouttelling parents about that"-- MAKING SURE THECLASSROOMS ANDBUILDINGS ARE CLEANWILL HELP PREVENT THESPREAD OF FLU .CREWS IN THE DISTRICTCONSTANTLY CLEAN ANDDISINFECT BUILDINGS.CYNTHIA NEWSOME, 41ACTION NEW