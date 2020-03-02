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Travel cancellation policies amid coronavirus fears

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:29s - Published < > Embed
Travel cancellation policies amid coronavirus fears

Travel cancellation policies amid coronavirus fears

One of the most high-profile names running for the Democratic nomination for president is making a stop in West Palm Beach.

Mike Bloomberg is holding an event for supporters at the Palm Beach Convention Center.
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Travel cancellation policies amid coronavirus fears

IS COMING THROUGH WEST PALMBEACH.

TONIGHT MIKE BLOOMBERGIS HOLDING AN EVENT AT THEPALM BEACH COUNTY CONVENTIONCENTER.THAT'S WHERE WPTV NEWSCHANNEL5'S TODD WILSON JOINS USLIVE... TODD?DEMOCRATIC PRESIDENTIALCANDIDATE, MIKE BLOOMBERG ISMAKING THE ROUNDS IN FLORIDATODAY.

UP AND DOWN THESTATE...THE FORMER NEW YORK CITY MAYORSTOPPED BY HIS CAMPAIGN OFFICEIN LITTLE HAVANA .

BOOMBERALSO HAS STOPS IN ORLANDOBEFORE COMING TO WEST PALMBEACH.BACK OUT HERE LIVE YOU CAN SEETHERE ARE SOME TRUMP SUPPORTERSHERE.

REPORTING LIVE IN WESTPALM BEACH.

TODD WILSON WPTVNEWSCHANNEL 5.BE SURE TO JOIN ME TONIGHT FORA SPECIAL SUPER TUESDA




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