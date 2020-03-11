Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Mostly cloudy skies, sprinkles possible

Mostly cloudy skies, sprinkles possible

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:21s - Published < > Embed
Mostly cloudy skies, sprinkles possible

Mostly cloudy skies, sprinkles possible

A brief little warm up is on the way for Thursday with temperatures returning to the 50s.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Mostly cloudy skies, sprinkles possible

WARM, INTO THE UPPER 50s.IT'S MOSTLY CLOUDY.WE HAVE LOW VISIBILITY ACROSSPARTS OF FOND DU LAC AND BEAVERDAM WHERE THE VISIBILITY IS DOWNTO ABOUT HALF A MILE.BE AWARE OF THAT IF YOU'RE GOINGTO BE DRIVING THIS AFTERNOON.SO FAR MOSTLY CLOUDY SKIES ANDTHAT'S WHAT WE'LL BE SEEINGAROUND 6:45, 7:00 LATER THISEVENING.A SPRINKLE OR TWO POSSIBLE FORTHE REST OF THE DAY.MOSTLY CLOUDY SKIES FOR TONIGHTAND EARLY TOMORROW MORNING.IT'S IN THE AFTERNOON, MAINLYAFTER LUNCHTIME, WE START TO SEEWILDLY SCATTERED SHOWERS WORKINGTHROUGH THE AREA, BECOMINGWIDESPREAD IN THE LATE AFTERNOONAND A LINE OF SHOWERS PUSHINGTHROUGH BEFORE THIS WRAPS UPAROUND 8:00, 9:00 TOMORROW.IT WON'T BE A WASHOUT, BUT BEAWARE OF OFF AND ON SHOWERSTOMORROW WITH HEAVIER RAIN LATEIN THE AFTERNOON, ANYWHEREBETWEEN A QUARTER OF AN INCH TOHALF AN INCH OF RAINFALL WILL BEPOSSIBLE.THE REST OF TODAY, WE'RE NOTLOOKING AT ANY PRECIPITATION OUTTHERE.IT WILL BE CLOUDY AND MILD, AHIGH OF 45 FOR TODAY.STILL ABOVE WHERE WE SHOULD BEFOR THIS TIME OF YEAR.AND A MILD NIGHT TONIGHT.MOSTLY CLOUDY SKIES, A LOW OF35.LET'S CHECK OUT THE SEVEN-DAYFORECAST.UPPER 50s FOR TOMORROW WITH WETWEATHER PUSHING IN MAINLY IN THEAFTERNOON.WE'LL COOL IT DOWN TO 44 ONFRIDAY.THE WEEKEND, WE'VE GOT SOMESUNSHINE, BUT NOT MUCH WARMTHWITH UPPER 30s FOR SATURDAY ANDSO




You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.