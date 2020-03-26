Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > 57-year-old woman dies from coronavirus complications, according to medical examiner

57-year-old woman dies from coronavirus complications, according to medical examiner

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:58s - Published < > Embed
57-year-old woman dies from coronavirus complications, according to medical examiner

57-year-old woman dies from coronavirus complications, according to medical examiner

A 57-year-old West Allis woman has died from coronavirus complications, according to the Milwaukee County Medical Examiner's office.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

57-year-old woman dies from coronavirus complications, according to medical examiner

THANKS FOR JOINING US.SADLY,ANOTHER PERSON IN OUR AREA HASDIED FROM COVID-19.

THEMILWAUKEE COUNTY MEDICALEXAMINER SAYS 57-YEAR-OLDSHEILA STATEN FROM WEST ALLISPASSED AWAY.

THAT NOW PUTSWISCONSIN'S CORONAVIRUS DEATHTOLL AT 8 -- WITH 655CONFIRMED CASES -- 343 INMILWAUKEE COUNTY.SHEILA STATEN SPENT A WEEK INTHE HOSPITAL BEFORE SHE PASSED.BEN JORDAN REPORTS FROM WESTALLIS WITH WHAT WE KNOW ABOUTTHIS WOMAN'S ILLNESS.THE MEDICAL EXAMINER'S OFFICESAYS SHEILA STATEN DEVELOPED AFEVER AND COUGH AND ONE WEEKAGO SHE WAS ADMITTED TO THEHOSPITAL AND DIAGNOSED WITHCORONAVIRUS.(VO) THE M-E SAYSSTATEN SAW A CAREGIVER IN THECOMMUNITY EARLIER, BUT SHE DIDNOT IMPROVE.

AUTHORITIES SAYSTATEN WAS ON A VENTILATORAFTER DEVELOPING ACUTERESPIRATORY DISTRESS SYNDROMEKNOWN AS 'ARDS'.

THAT CAUSESFLUID TO LEAK INTO THE LUNGSMAKING BREATHING DIFFICULT TOIMPOSSIBLE.

CORONAVIRUS ALSOCAUSED HER TO SUFFER FROMKIDNEY FAILURE.

HER FAMILYTOLD THE M-E THAT SHE WASMARRIED - AND THROUGHOUT HERTIME AT FROEDTERT, SHE WAS NOTALLOWED TO HAVE ANY VISITORS.STATEN'S DAUGHTER TOLDAUTHORITIES THAT HER MOTHERTRAVELED TO TEXAS AND ARKANSASA FEW WEEKS AGO, BUT SHE WASNOT AWARE OF COMING IN CONTACTWITH (BEN TAG)THE MEDICALEXAMINER'S OFFICE SAYS THISWOMAN HAD SERIOUS PREEXISTINGHEALTH CONDITIONS .

REPORTINGIN WEST ALLIS, BEN JORDAN,TMJ4 NEWS.THANK YOU, BEN.

AS WEMENTIONED... SEVEN OTHERPEOPLE IN WISCONSIN HAVE DIEDFROM CORONAVIRUS.

FIVE OFTHOSE ARE IN MILWAUKEE COUNTY-- INCLUDING 60-YEAR-OLD RALPHDAVIS -- 54-YEAR OLD RODERICKCRAPE --FORMER MILWAUKEEPOLICE LIEUTENANT LENARD WELLS-- AND 66-YEAR-OLD LAWRENCERILEY.WE ALSO KNOW ONE OF THEVICTIM'S WAS A WOMAN IN HER70'S FROM DANE COUNTY -- AND AMAN IN HIS 50'S FROM FOND DULAC COUNTY.ALSO, ACROSS THEU.S. -- THERE ARE NEARLY 70-THOUSAND CONFIRMED CASES --AND MORE THAN A THOUSANDDEATHS.IT'S IMPORTANT TO NOTETHAT MORE THAN 100-THOUSANDPEOPLE WORLDWIDE HAVECONTRACTED THE VIRUS ANDRECOVERED.




You Might Like


Tweets about this

DelcoreRodney

Rodney Wayne Delcore RT @fox6now: Just in... https://t.co/vOQOLH99kU 7 minutes ago

MSudsie

Sudsie M schmidt 🆘🇺🇸 79-year-old Milwaukee woman dies of complications from COVID-19 https://t.co/n0vXsGFAZZ 17 minutes ago

tmj4

TMJ4 News JUST IN: 79-year-old Milwaukee woman dies of complications from COVID-19; 9th coronavirus death statewide: https://t.co/rDoeIDDAFw 22 minutes ago

fox6now

FOX6 News Just in... https://t.co/vOQOLH99kU 22 minutes ago

Satya_77

Satya RT @KiranKS: Two deaths in Karnataka so far from COVID19. Both had traveled to Makkah in Saudi Arabia recently, and brought Corona infectio… 28 minutes ago

bollaneery

Korrattino Bollaneery RT @KyleWOrton: #Britain: a 21-year-old woman, Chloe Middleton, died from the #coronavirus on 21 March, believed to be the youngest victim… 37 minutes ago

TheJackNorman

Jack Norman, III RT @DrPhilGoff: A 36-year-old woman died of #COVID19 in NYC today. 36. “Dezann Romain, 36, led the Brooklyn Democracy Academy in Brownsv… 40 minutes ago

TyraSlater

Tyra Gilmore Slater RT @Deeenst: “To all the people out there that thinks it’s just a virus please think again speaking from a personal experience this so call… 53 minutes ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.