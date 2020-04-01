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Pima County enforcement during local, state emergency orders

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:33s - Published < > Embed
Pima County enforcement during local, state emergency orders

Pima County enforcement during local, state emergency orders

The pima county sheriff's department clarifying the stay-at-home order and how the department is responding.

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Pima County enforcement during local, state emergency orders

STAY-AT-HOME ORDER -- AND HOWTHE DEPARTMENT IS RESPONDING.NOTHING IN THE EXECUTIVE ORDERMANDATES YOU STAY IN YOUR HOMEAT ALL TIMES OR OTHERWISE RISKARREST." SHERIFF NAPIER SAYS-- GOVERNOR DUCEY WANTS LAWENFORCEMENT TO TAKE ACOMMUNITY POLICING POSITION --TO ENFORCE THESE ORDERS.

HECALLED ON PIMA COUNTY -- TOEMBRACE SOCIAL DISTANCING --WHILE GETTING GROCERIES -- ORSPENDING TIME OUTSIDE.DEPUTIES ARE NOT OUT -- TOCITE OR ARREST PEOPLE --UNLESS THERE'S A BIGVIOLATION.

ROAD CHECKPOINTS --WILL NOT HAPPE




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TucsonAirport RT @TAA_Police: We are committed to partnering with Pima County law enforcement agencies. During this unprecedented time, we stand ready to… 4 days ago

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