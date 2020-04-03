Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > US Embassy employee tests positive for Covid-19 in New Delhi| Oneindia News

US Embassy employee tests positive for Covid-19 in New Delhi| Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:26s - Published < > Embed
US Embassy employee tests positive for Covid-19 in New Delhi| Oneindia News

US Embassy employee tests positive for Covid-19 in New Delhi| Oneindia News

INTENSIFYING ITS BATTLE AGAINST COVID 19, THE ODISHA GOVERNMENT HAS ANNOUNCED A 48-HOUR TOTAL SHUTDOWN LIKE A CURFEW, IN THE STATE CAPITAL BHUBANESWAR AND BHADRAK TOWN FROM 8 PM TONIGHT.

UTTAR PRADESH GOVERNMENT HAS TAKEN A SERIOUS VIEW OF THE REPORTS ALLEGING SOME TABLIGHI JAMAAT MEMBERS MISBEHAVED WITH THE NURSES AT A GHAZIABAD HOSPITAL AND ORDERED BOOKING OF THE OFFENDERS UNDER THE STRINGENT NATIONAL SECURITY ACT ON FRIDAY.

AN EMPLOYEE OF THE US EMBASSY IN NEW DELHI HAS TESTED POSITIVE FOR COVID-19 AND IS BEING PROVIDED MEDICAL TREATMENT.

THIS AS DELHI HAS BECOME OF THE HOTSPOTS OF THE INFECTIONS IN THE COUNTRY AND OVER 2300 TESTING POSITIVE WITH ATLEAST 56 DEAD ACROSS THE COUNTRY and other news....///

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

You Might Like


Tweets about this

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.