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Zion Wayside holds parking lot Easter mass

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:47s - Published
Zion Wayside holds parking lot Easter mass
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Zion Wayside holds parking lot Easter mass

SUNDAY HERE INNORTHEASTWISCONSIN..

MANYCHRISTIANS STILLFOUND A WAY TOATTEND EASTERMASS...THEY WENT TOTHEIR CHURCHPARKING LOT,GATHERING SAFELYWITH CLEARANCE.NBC 26'S RACHELHOPMAYER TAKES USTO WAYSIDE FOR THESTORY.AT ZION LUTHERANCHURCH OF WAYSIDE,PASTORS ESTIMATETHAT NEARLY FIVEHUNDRED PEOPLEATTENDED THEIRTHREE EASTERMASSES ON SUNDAY,HELD IN THEIRPARKING LOT.-- 0:08 BITE RE:CLEARANCE FROMPPL--WORSHIP LEADERSFELT IT WASIMPORTANT TOCONGREGATE ONEASTER SUNDAYBECAUSE OF HOWTIGHT-KNIT THEIRCOMMUNITY IS.--0:08 BITE RE:ISOLATION FEELING--THE SERVICE WASBROADCAST OVERTHE RADIO, WITHATTENDEES ASKED TOHONK EVERY TIMETHEY PROCLAIMED'HE IS RISEN.'--0:02 NAT POP----0:22 BITE RE:COMPARING EASTERTRAGEDY TO TODAYAND WHY WE GATHER--TODAY, PASTORSWANGELIN ANDWELTER UPLIFTEDMEMBERS WITHTHEMES OF HOPE INDARKNESS,REMINDING THEMTHAT THEY'RE NEVERALONE, EVEN INISOLATION--BITE RE ALONETOGETHER--ST MARY'S CHURCHIN DE PERE DECIDEDTO SPREAD THEIN DE PERE DECIDEDTO SPREAD THE




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