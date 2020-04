Tim RT @ThatEricAlper: Sam Smith and Demi Lovatoโ€™s new collaboration, โ€œIโ€™m Readyโ€ is confirmed to drop this week. It's emotional, heart-wrenchiโ€ฆ 15 minutes ago

Eric Alper ๐ŸŽง Sam Smith and Demi Lovatoโ€™s new collaboration, โ€œIโ€™m Readyโ€ is confirmed to drop this week. It's emotional, heart-wrโ€ฆ https://t.co/IR4plygmxN 16 minutes ago

BANG Showbiz Demi Lovato and Sam Smith set to drop collaboration #DemiLovato #SamSmith https://t.co/HdHosaeoA5 46 minutes ago

ห—หห‹๐™ซ๐™ž๐™˜๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž๐™– ๐™ž๐™จ NOT ๐™จ๐™š๐™š๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฃ. หŠหŽห— ๐Ÿฆ‹ letโ€™s play โ€œkiss, marry, killโ€ ๐Ÿฆ‹ I got: โœจ Demi Lovato โœจ Conan Gray โœจ Toddy Smith ๐Ÿฆ‹ kiss: Demi ๐Ÿฆ‹marry: Conan ๐Ÿฆ‹โ€ฆ https://t.co/PJBJv5RQkB 2 hours ago

clownhairqueer I hope the song sam smith and demi lovato drop tomorrow is a sad bop I want a thick beat and lyrics that make me dance myself to death 11 hours ago

Luis (IM READY IS COMING) ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ RT @nusmth_: Sam smith and Demi lovato are bout to drop a gay anthem. Hide ur favs https://t.co/n8VsFpIekb 15 hours ago

nouf Sam smith and Demi lovato are bout to drop a gay anthem. Hide ur favs https://t.co/n8VsFpIekb 20 hours ago