Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Common mistakes when wearing a face mask

Common mistakes when wearing a face mask

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:34s - Published
Common mistakes when wearing a face mask

Common mistakes when wearing a face mask

The CDC recommends everyone wear face masks in public - but are you wearing your correctly?

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Common mistakes when wearing a face mask

CORRECTLY?

REPORTER ANDREWRAMOS FROM OUR SISTER STATIONIN NEW YORK REVEALS THE COMMONMISTAKES YOU SHOULD AVOID.FACEMASKS ARE A NEW NORMANYWHERE YOU TURN THE BIGGESTMISCONCEPTION WHEN IT COMES TOWEARING A MASK, ONE EXPERTSAID, IS WHO IT'S PROTECTING."THE BENEFIT FOR A FRONTLINEWORKER IS NOT TO CATCHCORONAVIRUS," EXPLAINED DR.DYAN HES, MEDICAL DIRECTOR ATGRAMERCY PEDIATRICS."THE BENEFIT OF A FACE MASK ASAN INDIVIDUAL WALKING DOWN THESTREET IS NOT TO SPREADCORONAVIRUS." THE NEWYORK-BASED PEDIATRICIAN INSISTSTHAT FOR GOOD COVERAGE, MENNEED TO LOSE THE FACIAL HAIRAND WOMEN NEED TO SCALE BACK ONTHE MAKEUP.IT INTERFERES WITH THE CHEMICALMAKE UP OF THE MASK BECAUSELIP GLOSS GETS ON IT OR THE EYEMAKE UP GET STUCK ON IT ANDTHEN IT BECOMES DIRTY ANDINEFFECTIVE," HES SAID OTHERCOMMON MISTAKES INCLUDE: A MASKTHAT DOESN'T COVER THE NOSE ORSTRAPS ALLOWING THE MASK TOHANG FROM YOUR FACE, AS THATMAY HARBOR BACTERIA HESSUGGESTS STORING MASKS IN APAPER LUNCH BAG, ALLOWING 24HOURS BETWEEN USES.ANOTHER IMPORTANT THING TOREMEMBER: A MASK IS JUST ONEPART OF THE LARGER PROTECTIONSTRATEGY.THE MOST EFFECTIVE WAY TOPROTECT YOURSELF AND OTHERS ISTO PRACTICE SOCIAL DISTANCINGAND FREQUENTLY WASH YOUR HANDS.ANDREW RAMOSTHE RAIDERS ARE LOOKING FOR ABACKUP PLAN IN CASE COVID-19SETS BACK




You Might Like


Tweets about this

hawkvox

Seth C. Hawkins RT @EmergencyDocs: “The COVID virus is spread by droplets; it’s spread when we cough or sneeze or even talk. A droplet from one person gets… 4 days ago

EmergencyDocs

@emergencyDocs “The COVID virus is spread by droplets; it’s spread when we cough or sneeze or even talk. A droplet from one person… https://t.co/WK6IPDMfh0 6 days ago

Follow us on Facebook

Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.