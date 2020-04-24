Some Communities Hit Harder by COVID-19: Helping Areas in Need

THE VIRUS HAS REVEALED GAPINGHOLES IN OUR NATION'S HEALTHCARESYSTEM...AND SOME COMMUNITIES ARE BEINGHIT HARDER THAN OTHERS.CHRIS CONTE EXPLORES WHAT NEEDSTO BE DONE IN THOSE AREAS... INTHIS NEXTINSTALLMENT... OF THE REBOUND.000226 IT'S REALLY DIVERSEIN CITIES ACROSS THE COUNTRY,THERE ARE NEIGHBORHOODS AND ZIPCODES WHERE THE VIRUS ISHITTING THE HARDEST.COMMUNITIES WHICH WERESTRUGGLING LONG BEFORE THEEMERGENCE OF COVID-19.000738 I THINK IT'S CREATED ALOT OF CONCERN AND UNCERTAINTYMARY COLE LIVES IN ONE OF THOSEPLACE.SHE'S CURRENTLY SHELTERING INPLACE INSIDE HER HOME IN EASTBOSTON.A SECTION OF BOSTON WHEREHEALTHCARE AND HOUSING ARENOTORIOUSLY HARD TO COME BY.001148 WE'RE A WORKING CLASSNEIGHBORHOOD AND A LOT OF PEOPLEIN EAST BOSTON DON'T HAVE THELUXURY OF SHELTERING IN PLACETHIS WORKING CLASS NEIGHBORHOODIS A MYRIAD OF MINORITIES ANDIMMIGRANTS -- THEY HAVE BEEN HITHARDER BY CORONAVIRUS THAN MOSTOTHER AREAS OF THE CITY.WHY?MANY PEOPLE DIDN'T HAVE GOODHEALTHCARE HERE TO BEGIN WITH.MANY LOPES001200 IF YOU DON'T HAVE AHEALTHCARE HOME THEN YOU DON'TFEEL COMFORTABLE WALKING INAND GETTING THE TREATMENT YOUNEEDTHAT IS MANY LOPES.HE OVERSEES THE EAST BOSTONNEIGHBORHOOD HEALTH CENTER ALOCAL NON-PROFIT.MANY OF THEIR PATIENTS WHO MIGHTHAVE COVID19 ARE TOO SCARED TOCOME IN ..
FOR FEAR THEIRIMMIGRATION STATUS WILL BECHECKED.OR THEY'LL END UP WITH AHOSPITAL BILL THEY CAN'T AFFORD.MANY LOPES001050 A VIRUS ADDED WITHUNEMPLOYMENT AND UNSTABLEHOUSING JUST REALLY MAGNIFIES ITATHOUSANDS TIMESCONTE STANDUPA LACK OF AFFORDABLE HOUSING INMAJOR CITIES ACROSS THE COUNTRYIS HELPING THE VIRUS SPREADFASTER.WHEN A FAMILY OF SIX OR TEN ISCRAMMED IN A 600 SQ FT.APARTMENT ..
THERE'S NO PLACEFOR SOMEONE TOSELF-QUARANTINE WHEN THEY GETSICK.PLACES LIKE EAST BOSTON HEALTHARE OUTREACHING TO PATIENTS INMULTIPLE LANGUAGES ABOUT COVID.EVEN IF SOMEONE TESTS POSITIVE..
THE HOPE IS THAT NOW THEY'LLBE MORE LIKELY TO GETPREVENTATIVE CARE IN THE FUTURE.MARY COLE000954 I WORRY ABOUT PEOPLE WHOHAVE TO GO TO WORK EVERY DAYAS THE COUNTRY REBOUNDS FROM THEVIRUS ... THERE'S NO SHORTAGE OFISSUES COMING TO LIGHT