Temple Football Has Sent 26 Players To NFL In Last 5 Years

TEMPLE FOOTBALL PROGRAM HASSENT SEVERAL PLAYERS TO THENFL, IN THE LAST FIVE YEARS,26 PLAYERS HAVE GONE TO THEPROS.LESLIE VAN ARSDAL TAKES A LOOKINSIDE OF THE SUCCESS OF THEOWLS.IN THIS YEARS DRAFT TEMPLEOWLS SET A SCHOOL RECORD WITHFOUR PLAYERS PICKED BY NFLTEAMS.DREAM COME TRUE A MOMENT INTIME WHERE THEY HAVE BEENDREAMING ABOUT THAT MOMENTSINCE THEY FIRST PLAYEDFOOTBALL.REPORTER: AMONG FOURPLAYERS DRAFTED SOUTH JERSEYSHAWN BRADLEY, TEMPLELINEBACKER TAKEN IN THE SIXTHROUND BY THE PHILADELPHIAEAGLES.YOU GET DRAFTED BY YOURCHILDHOOD TEAM, RIGHT?A LOT OF THESE GUYSPOLITICALLY CORRECT UP TO THEDRAFT SAYING I WILL GOANYWHERE, YOU KNOW, AND THENIN THEIR MIND THEY ARE SAYING,EAGLES WAS THERE.THAT KIND OF EXPOSURE THATIS INVALUABLE WHEN IT COMES TORECRUITING.FOR OUR PROGRAM IT IS AHUGE RECRUITING BUMP.IT IS A POWERFUL, POWERFULTHING THAT JUST HAPPENED ANDWE ARE CERTAINLY TO CAPITALIZEON IT.REPORTER: COLLEGE FOOTBALLBUSINESS BUILDING A BRAND,TERM TEMPLE TOUGH HAS EXPANDEDWAY BEYOND NORTH PHILADELPHIA.BECAUSE WE HAVE PROVEN NOW,NOT JUST WITH THIS YEARS BUTIN THE PREVIOUS YEARS THATTEMPLE, IF YOU COME HERE,THERE IS A CLEAR PATHWAY IFYOU ARE GOOD ENOUGH AND YOUWORK HARD ENOUGH TO THE NFL.REPORTER: QUICKLY BACK TOREALITY FOR COACH CAREY, HESHOULD BE HOLDING SPRINGPRACTICES BUT STUCK AT HOME