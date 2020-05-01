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Coronavirus Latest: Mayor Jim Kenney Releases Revised City Budget Calling For Increased Taxes, Layoffs

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:30s - Published
Coronavirus Latest: Mayor Jim Kenney Releases Revised City Budget Calling For Increased Taxes, Layoffs
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Coronavirus Latest: Mayor Jim Kenney Releases Revised City Budget Calling For Increased Taxes, Layoffs

ARE 4,829 CASES OF COVID-19WITH 154 PEOPLE HAVING PASSEDAFTER CONTRACTING THE VIRUS.PHILADELPHIA CITY COUNCILWILL GO OVER MAYOR'S PROPOSEDBUDGET THAT INCLUDES LAYOFFS,SALARY REDUCTIONS AND A LOTMORE."EYEWITNESS NEWS" REPORTERMATT PETRILLO'S AT CITY HALLTHIS EVENING, MATT.REPORTER: PHILADELPHIA CITYCOUNCIL MET BUT NOT HERE ATCITY HALL INSTEAD THEY METVIRTUALLY TO DISCUSS MAYOR JIMKENNEY'S PROPOSED BUDGET.KENNEY'S PROPOSING A HIRINGFREEZE OVERTIME REDUCTIONS ANDKEEPING POOLS CLOSED THIS YEARBUT LIBRARIES AND RECOLLECTCENTERS WILL REMAIN OPENED.THERE WILL BE NO POLICE ORFIRE LAYOFFS, MAYOR TALKEDABOUT THIS DIFFICULT CHOICESHE HAD TO MAKE IN A VIDEOADDRESS RELEASED FRIDAYMORNING.OUR PRIORITIES HAVE BEENGUIDE BY THREE PRINCIPALS:FIRST LEARNING FROM OUREXPERIENCE FROM THE GREATRECESSION.ONCE SUCH LESSON WAS FUNNINGCUTS FOR ESSENTIAL SERVICESLIKE PUBLIC SAFETY TAKE YEARSTO RECOVER FROM.ANOTHER LESSON LEARN WAS THATPHILADELPHIANS CARE DEEPLYABOUT THEIR NEIGHBORHOODFACILITIES.THE SECOND GUIDING PRINCIPALIS INSURING THESE DECISIONWHERE IS MADE TO RACIALEQUITY.WE NEEDED TO LIMB IMPACT OFSERVICE DELAYS OR CUTS ONPEOPLE WITH COLOR ORDISPROPORTIONATELY IMPACTED BYVIRUS AND ALREADY SUFFERINGFROM DECADES OF THE SYSTEMICNECK QUALITY.REPORTER: SO THE MAYOR'SBUDGET HAS A LOT OF CUTS IN ITAND CITY COUNCIL, WELL, THEYARE REACTING BIG TIME.WE HAVE THAT COMING UP ON"EYEWITNESS NEWS" AT 5:00.REPORTING LIVE FROM




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