States hold Memorial Day 'dry run'

SATURDAY AS A TEST DRIVE -- TOSEE HOW CAUTIOUS PEOPLE MIGHTBE AT THE BEACHES AND PARKSDURING THE UPCOMING HOLIDAY,AND THE SUMMER AHEAD.IN NEW JERSEY, SOME BEACHESLIKE OCEAN CITY OPENED -- IN A"DRY RUN" FOR MEMORIAL DAYWEEKEND.GOV.PHIL MURPHY/"WE WANT TO BE ABLETO ASSESS THE IMPACT OF OURSTEPS, BE ABLE TO GET OURENFORCEMENT RIGHT, TWEAK ITWHERE WE HAVE TO." BUTTED TO///MOS, NO FONT/"HOPEFULLY PEOPLEARE BEING RESPONSIBLE AND WON'TRUIN IT FOR EVERYONE ELSE."CALIFORNIA ALSO OPENED BEACHESTHIS WEEKEND -- WITH RULES LIKEFACE COVERINGS.THIS COMES AS SOME STATES ARESEEING THEIR DAILY NUMBER OFNEW CORONAVIRUS CASES RISE.LIKE TEXAS, SOUTH DAKOTA, ANDARKANSAS.MEANWHILE...THE NEVADA DEPARTMENT OF HEALTHAND HUMAN SERVICES IS REPORTINGMORE THAN 66-HUNDREDCORONAVIRUS CASES.AND 349 DEATHS STATEWIDE.THAT IS UP ABOUT 5-HUNDRED-60SINCE LAST SATURDAY.A NEW STUDY SUGGESTS COVID-19