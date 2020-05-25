Las Vegas man running to veterans

A LOCAL MAN JUST WRAPPED UP A25- HOUR...100-MILE RUN THIS MEMORIALDAY.HE'S DOING IT FOR THE VETS.13 ACTION NEWS REPORTER SEANDELANCEY IS LIVE AT"EXPLORATION PEAK PARK" WITH ALOOK INTO THIS MONUMENTAL RUN.SEAN?TODD - PETER MAKREDES HURCULEANRUN STRETCHED NEARLY 230 LAPSOF THIS LOOP AT THE PARK.HE'S RAISED THOUSANDS FORSTRUGGLING VETERANS - - BUTSAYS IT'S NOT ENOUGH YET.HE WANTS TO CONTINUE HELPINGTHE SOLDIERS - WHO'VE GIVENEVERYTHING TO THIS COUNTRY.PKG AS THE SUN ROSE OVEREXPLORATION PEAK PARK - - PETERMAKREDES ENTERED THE 21STHOUR OF HIS RUN AROUND THISHALF-MILE LOOP.(NATS: CHEERS) FOUR HOURS LATER- - HE REACHES HIS GOAL.100 MILES STRAIGHT.AND THOUGH HE'S OUT OF BREATH -HE FEELS BETTER THAN YOU MAYTHINK.MAKREDES "I FEEL PRETTY GOOD.IT'S A HUGE WEIGHT OFF MYSHOULDERS." THAT FEELING - -COMES FROM THE PASSION DRIVINGHIS FEET FORWARD.(NATS: CHEER) HE'S RUNNING TOSUPPORT MISSION 22 - - A GROUPWHO COMIT SUICIDE EVERY DAY INTHE U-S.PETER MAKREDES/MISSION 22RUNNER "THEY COME BACK HERE ANDTHEY'RE STILL FIGHTING THOSEBATTLES AND REALIZING THATTHERE'S A LOT LEFT TO FIGUREOUT IN THEIR LIVES." MAKREDESPROUD MOM SUE SAYS ON THISMEMORIAL DAY - - EVERYONEREMEMBERS AND HONORS THOSE WHOCOULD NEVER CAME HOME.SHE SAYS HER SON'S DRIVE IS TOSUPPORT THOSE WHO DID COME HOME- - AND MAKE SURE THEY DON'TLOSE THE BATTLE IN THEIR HEADHERE ON U-S SOIL.SUE SANTRACH/PETER'S MOM "HEGETS THE STRENGTH FROM HIS TEAMMATES THAT COME OUT, AND HEGETS STRENGTH FROM HISMISSION." EVERY DOLLAR HEADINGTO MISSION 22 WILL SUPPORTMAKREDES SAYS THE MONEY WILL GOA LONG WAY.HOPEFULLY - TURNING MISSION 22- INTO MISSION ZERO.MAKREDES "IT'S JUST ASIMPORTANT TO SPREAD THE MESSAGEAND UNDERSTAND THAT OURVETERANS NEED HELP, AND THATWE'RE THERE FOR THEM.THAT'S ALMOST AS IMPORTANT ASTHE MONEY."SO FAR - MAKREDES HAS RAISEDNEXT TO 16 THOUSAND DOLLARS.BUT THEIR GOAL - - IS TO RAISE25 GRAND - - SO IF YOU WANT TOHELP WE HAVE THAT INFO ON OURWEBSITE - - KTNV DOT COM.SEAN DELANCEY - - 13 ACTIONNEWS.LET'S GO TO 13 FIRST ALERTMETEOROLOGIST DANI BECKSTROM